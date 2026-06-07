Das Bundesgericht hatte seine Praxisänderung im Jahr 2020 damit begründet, dass sich die Rahmenbedingungen seit den 1980er-Jahren geändert hätten. Die frühere Regelung stamme aus einer Hochzinsphase. Im Tiefzinsumfeld der letzten Jahre habe sie zu unangemessen tiefen Erträgen für die Vermieterschaft geführt. Das Gericht erwähnte dabei insbesondere Pensionskassen, die auf hinreichende Erträge angewiesen seien, um die Renten ihrer Versicherten zu sichern.