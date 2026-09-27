Luzern:

Die Luzernerinnen und Luzerner stimmen über die Initiative «Gegen Fan-Gewalt» der Mitte ab, die strengere Massnahmen gegen Ausschreitungen rund um Sportveranstaltungen verlangt. Unter anderem sollen beim Eintritt zu Fussballspielen die ID kontrolliert und für Gästefans verbindliche An- und Rückreisekonzepte erstellt werden. Der Gegenvorschlag setzt stärker auf Bewilligungsauflagen, Prävention und Dialog. Die Initiative lehnen unter anderem SP, Grüne, GLP, FDP und SVP ab; sie unterstützen den Gegenvorschlag.