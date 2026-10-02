EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich angesichts der G7-Verständigung zur sofortigen Nutzung von Ölnotreserven erleichtert. «Wir begrüssen die Entscheidung der G7-Staaten, keine Exportverbote gegen Verbündete zu verhängen, sowie die anhaltende Solidarität zwischen den Partnern», schrieb die Spitzenpolitikerin auf der Plattform X.