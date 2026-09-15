Dabei dürfte es unter anderem darum gehen, ab welchem Alter Kinder und Jugendliche Social-Media-Plattformen nutzen dürfen. Nach der Massenankunft von Migranten aus Marokko in der spanischen Exklave Ceuta Ende Juli wird zudem erwartet, dass das Thema Migration eine Rolle spielt - ebenso Klima nach den Waldbränden und Hitzetoten des Sommers sowie Sicherheit und Verteidigung, etwa mit Blick auf Russlands andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine. An von der Leyens Rede schliesst sich eine Plenardebatte an.