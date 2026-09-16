Um unabhängiger von China zu werden, will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Europäische Gesellschaft für kritische Rohstoffe gründen. «Wir müssen dringend zukaufen und Reserven anlegen. Das kann kein Land allein schaffen. Also müssen wir umdenken», sagte die Politikerin in Strassburg in ihrer Rede zur Lage der Union. Ziel sei, das Benötigte zu beschaffen und Bestände anzulegen, etwa für E-Autos, Chips und Batterien, Clean-Tech und Verteidigung.