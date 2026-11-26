Söder wiederholt Kritik an Berliner Vergesellschaftungsplänen

Mit Blick auch auf die Debatte um die Vergesellschaftung von Wohnungen der grossen Immobilienunternehmen in Berlin wiederholte Söder seine Kritik an den Plänen einer möglichen rot-grün-roten Regierungskoalition. Ziel der Bundesregierung sei es per Gesetz, Vergesellschaftungen zu verhindern. Diese hätten nicht nur negative Folgen für den Wohnungsmarkt samt steigender Mieten in der Bundeshauptstadt, vielmehr drohe damit eine «nationale Strahlkraft», die auch andere Bundesländer betreffe. So würden etwa Banken wegen der unsicheren Lage kein Geld für neue Projekte mehr an Wohnungsunternehmen gegeben.