Die 1924 in Zürich gegründete Bank Vontobel wird 2030 ihren Hauptsitz von Zürich nach Baar ZG verlegen. In einem neuen Campus sollen künftig mehr als 1500 Mitarbeitende zusammenarbeiten, die heute auf sieben Gebäude in Zürich verteilt sind. Auch Geschäftsleitung und Verwaltungsrat werden am neuen Standort angesiedelt.