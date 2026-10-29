Unter Ausklammerung dieser Faktoren hätte die IC-Sparte dagegen Zuflüsse über 4,6 Milliarden Franken verzeichnen können, betont Vontobel in der Medienmitteilung. Eine starke Nachfrage habe es in der Sparte dagegen etwa bei den «Fixed Income»-Produkten gegeben. Einschliesslich der Zuflüsse aus dem Privatkundengeschäft kommt die Bank so auf einen «bereinigten» Neugeldzufluss von 8,4 Milliarden Franken.