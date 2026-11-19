Trump will mit Xi und Putin auch über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffen-Arsenals sprechen. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet, aber es könnte der Auftakt zu vertieften Gesprächen sein. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen.