Schnellere Entscheidungsprozesse

Die Behörde schlägt unter anderem vor, in manchen Bereichen bestimmte Klauseln in den Verträgen zu nutzen, die dafür sorgen, dass Entscheidungen einfacher und schneller getroffen werden können. So könnten zum Beispiel bei Sanktionen, der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuermassnahmen im Energiebereich Entscheidungen mit einer Mehrheit der Mitgliedstaaten getroffen werden, statt dass - wie bislang - alle Länder zustimmen müssen.