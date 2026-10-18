Chefkontrolleur Lanzeray sagte dem «SonntagsBlick», die vom Seco festgestellte Missbrauchsquote liege bei unter 1 Prozent aller Firmen, was mit der Finanzkrise vergleichbar sei. Es gebe keine Branche, die mehr betroffen sei als andere, auch keine Region in der Schweiz, die besonders herausrage. «Betrug hängt immer von der kriminellen Energie des Menschen ab - und die ist in der Bevölkerung gleichmässig verteilt.»