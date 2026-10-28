Der Konzern erwartet nun für den Bruttowarenwert (GMV) im laufenden Jahr einen Zuwachs von 10 bis 12 Prozent im Vergleich zu 2025. Zuvor waren 9 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll um 18 bis 20 Prozent zulegen, das ist an beiden Enden der Spanne jeweils ein Prozentpunkt mehr. Beide Jahresziele sind gerechnet zu konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis (Like-for-Like). Auch der Ausblick für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) sowie für den Barmittelzufluss wurden erhöht. Delivery Hero hatte erst im Sommer seine Ziele angehoben.