Der Gouverneur des Leningrader Gebiets um die Millionenmetropole St. Petersburg schrieb bei Telegram von 150 ukrainischen Drohnen, die in der Nacht abgewehrt worden seien. Ziel war ihm zufolge das Gebiet des russischen Öl- und Gashafens Ust-Luga an der Ostsee. Drei Arbeiter seien verletzt worden, zudem sei ein Brand ausgebrochen. Die Nasa-Website Firms, die weltweit Brandherde erfasst, zeigte Feuer im Hafengebiet an. Die Angriffe hatten der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge einmal mehr auch Auswirkungen auf den Betrieb des St. Petersburger Flughafens Pulkowo. Mehr als 40 Flüge seien aufgehalten worden.