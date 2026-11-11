So lang dauert der Download

Die Telekom rechnete Nutzern vor ein paar Tagen auf der Plattform X vor, wie viel Zeit sie für den Download des Spiels einplanen müssen. Bei 10 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) dauert es demnach mehr als 47 Stunden. Bei 50 Mbit/s sind es 9 Stunden und 25 Minuten, bei 500 Mbit/s gut 56 Minuten und bei 1000 Mbit/s etwa 28 Minuten.