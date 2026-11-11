Internetknoten-Betreiber verzeichnet Datenrekorde

Wie stark der Ansturm auf das Spiel ist, zeigen auch Rekordwerte am Internetknoten DE-CIX in Frankfurt. Dort erreichte der Datenverkehr am Dienstagabend um 20:20 Uhr MEZ einen Spitzenwert von 22,30 Terabit pro Sekunde. Damit stieg der bisherige Rekordwert seit Januar 2026 um 19,06 Prozent. Auch über sämtliche internationalen DE-CIX-Standorte hinweg wurde mit 33,01 Terabit pro Sekunde ein Höchstwert registriert.