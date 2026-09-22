Für Signorelli ist es die Rückkehr zum früheren Arbeitgeber. In den Medien war sie bislang zum Kreis der möglichen Nachfolger des noch amtierenden CEO Mario Greco gezählt worden. Bevor sie 2021 zur Zurich gestossen war, hatte sie 17 Jahre lang für die AIG gearbeitet. In ihrer neuen Rolle am alten Ort folgt Signorelli auf General-Insurance-CEO Jon Hancock, der Ende 2026 in den Ruhestand gehen wird, wie es hiess.