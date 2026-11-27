Doppelhülle bietet zusätzlichen Schutz

Der rund 120 Meter lange Tanker «Med Emre» lag am Tag nach dem Unglück weiterhin kieloben und teilweise unter Wasser, rund 50 Kilometer nordwestlich von Ibiza. Das 2019 gebaute Schiff verfügt über eine Doppelhülle. Zwischen den Ladetanks und dem äusseren Rumpf befindet sich dadurch ein Hohlraum, der verhindern soll, dass bei einer Beschädigung der Aussenwand unmittelbar Treibstoff ins Meer gelangt. Zudem ist die Ladung auf mehrere voneinander getrennte Tanks verteilt, was das Risiko eines grösseren Austritts verringert.