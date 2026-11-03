Die Staatsanwaltschaft begründete den Verdacht unter anderem mit einem Interview Mendels mit dem konservativen US-amerikanischen Blogger Tucker Carlson. Aussagen wie «Ich glaube, dass die Ukraine kurz vor dem Verschwinden ist» und «Sehen Sie, meine Nation degradiert» seien von der russischen Propaganda verwendet worden. Zudem habe sie die Verbote in der heutigen Ukraine mit denen in der Sowjetunion verglichen. Mit Mendels Äusserungen solle international der Eindruck erweckt werden, dass die Ukraine keine weitere Unterstützung verdiene und die ukrainische Führung ein Hindernis für Frieden darstelle, hiess es.