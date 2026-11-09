Vvardis wurde 2020 gegründet und hat sich auf die Behandlung von Karies ohne Bohren spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt unter der Marke Curodont Produkte, mit denen sich beginnende Zahnschäden behandeln lassen sollen. Dabei wird die natürliche Reparatur des Zahnschmelzes unterstützt. Die Behandlung kommt ohne Bohrer oder Betäubung aus.