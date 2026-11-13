Das Zuger Dentalunternehmen Vvardis der Schwestern Haley und Goly Abivardi geht zu einem tieferen Preis als ursprünglich geplant an die US-Börse. Der Ausgabepreis wurde auf 18 US-Dollar je Aktie festgelegt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zuvor war eine Preisspanne von 21 bis 24 Dollar vorgesehen gewesen.