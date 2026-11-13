Der Börsengang des Zuger Dentalunternehmens Vvardis der Schwestern Haley und Goly Abivardi ist an der New Yorker Börse deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Aktien kamen am Freitag erst rund drei Stunden nach Handelsbeginn auf einen ersten Kurs von 14 US-Dollar.