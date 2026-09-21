Nach Cavallos Darstellung können Grossaktionäre derzeit nicht steuerfrei auf Teile der Gewinnausschüttung verzichten. «Man kann nämlich nicht von Teilen seiner Dividende zurücktreten und sie im Unternehmen lassen - weil dann trotzdem volle Steuern darauf anfallen», sagte Cavallo. Aus dem Verzicht würde sogar ein Negativ-Geschäft werden. Sie erwarte deshalb von der Politik, den «Weg freizumachen dafür, dass beim Verzicht auf Teile der Dividende keine Steuer anfällt. Das wäre ein gutes, neues Instrument, das in diese Zeit passt.»