VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat den Konzernvorstand um Oliver Blume bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg scharf kritisiert. Das Vertrauen insbesondere in Blume sei beschädigt, sagte Cavallo nach Angaben aus Teilnehmerkreisen im Stammwerk. «Mit einem CEO, der seinen Leuten nicht sagt, was ist, lässt sich nicht arbeiten», sagte Cavallo mit Blick auf die bisherige Kommunikation rund um geplante Sparmassnahmen.