«Das ist kein Vorwurf, es ist die Realität, an der wir uns messen lassen müssen», sagte Blume. Sein Auftritt in Emden war mit Spannung erwartet worden, weil der Standort jüngst immer wieder zu den gefährdeten Werken gezählt wurde. Blume wiederholte, dass es für die vier Werke Emden, Zwickau und Hannover sowie bei der Tochter Audi in Neckarsulm derzeit noch keine «wettbewerbsfähige Belegung» für die 2030er Jahre gebe, Schliessungen aber nicht entschieden seien.