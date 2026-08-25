«Zölle, neue Wettbewerber und geopolitische Risiken: Die gesamte Autoindustrie steht unter enormem Druck», sagte Blume. Der VW-Konzern habe «frühzeitig gegengesteuert» und begonnen, Konzern und Marken neu auszurichten. «Unsere Marktanteile wachsen. Aber das reicht noch nicht aus», sagte Blume.
Seit der Ankündigung weiterer Sparzwänge in den vergangenen Monaten wird bei Europas grösstem Autobauer um Zehntausende Stellen und vier Werke gerungen. Nach Wolfsburg sind in den nächsten Tagen acht weitere Betriebsversammlungen in Braunschweig, Emden, Zwickau, Chemnitz, Dresden, Kassel-Baunatal, Salzgitter und Hannover geplant./bch/DP/stw
(AWP)