VW-Chef Oliver Blume hat gegenüber der Belegschaft die Notwendigkeit weiterer Sparmassnahmen betont. «Wir müssen Komplexität reduzieren, unsere Strukturen konsequent verschlanken und Kosten senken», sagte Blume in seiner Rede bei der Betriebsversammlung im Wolfsburger Werk. Das Treffen in der Konzernzentrale war Auftakt für eine Serie von Versammlungen an mehreren VW-Standorten, bei denen der Vorstand der Belegschaft Rede und Antwort stehen soll.