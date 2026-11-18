Ob für die vier Standorte auch eine Rüstungsproduktion wie in Osnabrück in Betracht kommen könnte, prüfe man «im Moment ergebnisoffen». Man habe einen grossen «Handwerkskasten» und schaue sich die Strukturen eines Werkes und den Aufbau des Personals nun sehr genau an. «Und dann werden wir für jedes Werk sehr spezifisch entscheiden, was wir dort machen», sagte Blume.