Ähnlich ist die Situation im sächsischen Zwickau. In der Region ist Volkswagen der grösste private Arbeitgeber. Die Auto-Fabrik ist bei VW zudem Pionier der Elektromobilität: Seit 2020 werden hier ausschliesslich E-Fahrzeuge gebaut. Doch nachdem auch andere Standorte in diesen Sektor eingestiegen sind, ist die Auslastung in Zwickau gesunken - verbunden mit einem Abbau an Personal. Arbeiteten in dem Fahrzeugwerk zu Hochzeiten rund 11.000 Beschäftigte, sind es derzeit noch etwa 8.000. Und 2027 soll eine der beiden Fertigungslinien komplett stillgelegt werden.