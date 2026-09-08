Stoke Space entwickele eine zweistufige Trägerrakete mit dem Ziel der vollständigen Wiederverwendbarkeit, so die Porsche SE . Das ermögliche eine höhere Startfrequenz sowie deutlich niedrigere Startkosten als bei herkömmlichen Raketen. Einen ähnlichen Ansatz verfolge sonst nur Elon Musk mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX . Es gebe eine hohe Nachfrage auf dem Markt für Raketenstarts, die derzeit fast ausschliesslich durch SpaceX bedient werde, sagte Hans Dieter Pötsch, der Chef der Porsche SE.