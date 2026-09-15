Viele Stellen bedroht

Der Aufsichtsrat des Autoherstellers hatte sich nach einer wochenlangen Auseinandersetzung einstimmig auf einen «Zukunftsplan» geeinigt. Dieser sieht unter anderem vor, dass die Produktion auf neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr sinken soll. Die operative Umsatzrendite soll zugleich auf neun Prozent steigen. Das Management um Konzernchef Oliver Blume hat demnach ein Mandat, den Konzern umzubauen und Milliarden einzusparen. Weltweit sollen daher in den kommenden Jahren unter anderem 50.000 Stellen wegfallen - zusätzlich zu den bisherigen Abbauprogrammen im Konzern.