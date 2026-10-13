Der Autokonzern leidet aktuell unter sinkenden Verkaufszahlen. In Europa zog die Nachfrage nach E-Autos zuletzt aber an: Von Januar bis September war jedes fünfte ausgelieferte Fahrzeug dort ein reiner Stromer. Der E-Anteil am Auftragsbestand betrug sogar rund 40 Prozent. Für den neuen Kleinwagen ID. Polo und seine Schwestermodelle ID. Cross, Skoda Epiq und Cupra Raval lagen zuletzt fast 150.000 Bestellungen vor. Wegen der hohen Nachfrage kommt es zu monatelangen Wartezeiten. Befeuert wird die Entwicklung unter anderem von den hohen Spritpreisen infolge des Iran-Kriegs.