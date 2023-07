Das im SDax notierte Papier gewann 1,4 Prozent auf 19,69 Euro. Der Kurs hat in diesem Jahr bereits an die 40 Prozent gewonnen. Analyst Jose Asumendi von der Bank JPMorgan sprach von starken Resultaten. Vor allem das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis habe überzeugt - dank der positiven Entwicklung in den Marken Navistar, MAN und Scania.