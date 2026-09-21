Cavallo räumte aber auch ein: So wie es jetzt laufe, könne es nicht weitergehen. «Der Grossteil unserer bisherigen Gewinnkraft ist futsch. Das ist die nackte Wahrheit.» Europas Automobilindustrie werde sich massiv neu ordnen. «Es werden traditionsreiche Hersteller auf der Strecke bleiben. Andere werden fusionieren müssen. Und wiederum andere werden Allianzen bilden müssen, an die sie früher nie gedacht hätten.» Die Frage sei nicht, ob neue Lasten auf die Beschäftigten zukämen, sondern nur noch, wie es gelinge, diese fair zu verteilen und eine Schieflage zuungunsten der Belegschaft abzuwehren.