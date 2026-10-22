Der Autokonzern Volkswagen bündelt die Entwicklung von Fahrerassistenzsysteme und hochautomatisiertem Fahren in Europa in einer neuen Organisation. Das geht aus einer internen Ankündigung im VW-Intranet hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In der Einheit mit dem Namen «OneTeam» werden die Kompetenzen der Softwaretochter Cariad und der Konzernmarken zusammengeführt. Das Ziel sei, schneller und direkter zusammenzuarbeiten und die Entwicklungsgeschwindigkeit zu steigern.