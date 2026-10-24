Wann beginnen die Verhandlungen?

Der erste Verhandlungstermin soll am 24. November in Emden stattfinden. Die Fortsetzung ist für den 15. Dezember in Zwickau geplant. Darauf haben sich der Autobauer und die IG Metall verständigt. Sowohl in Emden als auch in Zwickau hat VW Werke, deren Zukunft offen ist. «Tarifverhandlungen gehören dorthin, wo die Zukunft der Standorte auf dem Spiel steht», sagte Niedersachsens IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. Eine Nähe zur Vorstandsetage im Wolfsburger Markenhochhaus sei dafür der falsche Ort. Nach Ansicht der Gewerkschaft soll deshalb auch in Hannover verhandelt werden.