Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG streicht bis 2035 weitere 5.000 Stellen in der Region Stuttgart. Betroffen sind das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen und das Entwicklungszentrum im nahen Weissach. Im Gegenzug wird die Standortsicherung um fünf Jahre bis Ende 2035 verlängert. Betriebsbedingte Kündigungen sind in dieser Zeit ausgeschlossen, wie das Unternehmen und der Gesamtbetriebsrat mitteilten. Die im MDax notierte Vorzugsaktie bewegte sich infolge der Bekanntgabe kaum und lag weiter ein halbes Prozent im Minus. Über den Umfang des Sparpakets war bereits in Medien wie dem «Manager Magazin» berichtet worden.