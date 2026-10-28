Beim Auftragseingang verzeichnete Traton nach dem insbesondere auf dem US-Markt schwachen Vorjahreszeitraum in den ersten neun Monaten ein Plus von einem Viertel auf 253.147 Fahrzeuge. Im dritten Quartal allein ging es um 14 Prozent auf 71.203 Lkw und Busse nach oben. In Nordamerika gab es bei Lkw ein Plus von gut einem Drittel - in Europa hingegen verharrten die Bestellungen von Lastern auf dem Vorjahresniveau.