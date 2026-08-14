Analysten zeigen sich von den Semesterzahlen sehr angetan. «Erwartungen auf allen Ebenen übertroffen», titelt etwa die ZKB ihren Kommentar. Die Aussagen des Managements seien ausserdem optimistisch und schienen entsprechend eine bessere Entwicklung als derzeit geschätzt zu implizieren. So erwarte VZ für das laufende zweite Halbjahr unter der Voraussetzung stabiler Finanzmärkte ähnliche Wachstumsraten wie im ersten Halbjahr, während Analysten in ihren Schätzungen eine gewisse Abschwächung unterstellen würden.