Regierung muss über die Bücher

Die Regierung muss nun ihren Budgetentwurf für 2027 überarbeiten. Dieser sieht bereits ein Defizit von 356 Millionen Franken vor - trotz der Auflösung von Reserven in Höhe von 440 Millionen Franken. Die Folgen der nun beschlossenen Steuersenkung waren darin noch nicht berücksichtigt.