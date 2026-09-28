Papeil verfüge über mehr als dreissig Jahre IT-Erfahrung und im Management komplexer Informationssysteme, hiess es. Er stiess im Dezember 2018 zur BCV und übernahm damals die Chefposition in der Abteilung IT Services. In dieser Funktion habe Papeil die Modernisierung und Flexibilisierung der IT-Infrastruktur der BCV geprägt. Und er habe auch das Re-Insourcing der an Kyndryl (vormals IBM Banking Competence Center) ausgelagerten IT-Infrastruktur geleitet.