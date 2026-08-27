Sie stehe der Mitte-Partei nicht mehr als Kandidatin zur Verfügung, sagte sie dazu «Le Temps». Was sie in den letzten Wochen erlebt habe, sei zu schwer geworden. Sie habe keine andere Wahl: «Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr wir versucht haben, den Dialog zu suchen und Lösungen zu finden.»