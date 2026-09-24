Vor allem fehle das Vertrauen, warnen die Institute. Zwar verbesserte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Ifo-Geschäftsklimaindex auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Die Forscher sagen aber trotzdem: «Die Stimmung ist schlechter als die Lage.» Wer wieder an den Aufschwung glaube, investiere auch wieder mehr.