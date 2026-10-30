In der Eurozone hat sich das Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten unter anderem wegen eines Konjunkturdämpfers in Frankreich abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Quartal um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um 0,6 Prozent gewachsen. Trotz der Belastung durch hohe Preise für Energie sehen Ökonomen weiter ein «solides» Wachstum im Währungsraum.