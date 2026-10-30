Keine Entlastung bei der Inflation in Sicht

Der private Konsum steht aber unter Druck. Volkswirte erwarten, dass die Inflation vorerst erhöht bleiben wird. Denn der Konflikt zwischen den USA und Iran, der die Energiepreise anheizt, ist nach wie vor nicht gelöst. Zudem besteht das Risiko, dass wegen des Ölpreisschocks andere Preise anziehen, weil Transport und Lagerung teurer werden.