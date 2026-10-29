Bei einem Umsatzwachstum von gut 9 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro verdoppelte der im MDax notierte Konzern den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im dritten Quartal im Jahresvergleich nahezu auf rund 217 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 87 Millionen Euro hängen, nachdem vor einem Jahr noch ein Nettoverlust von 82 Millionen Euro aufgelaufen war. Das starke Wachstum des operativen Gewinns sei in erster Linie auf das Effizienzprogramm zurückzuführen, das seit rund einem Jahr läuft und ab 2028 eine Jahresersparnis von über 300 Millionen Euro bringen soll./mis/zb
(AWP)