Teils höhere Absatzpreise und das laufende Kostenprogramm haben Wacker Chemie im Sommerquartal angetrieben. Viele europäische Chemieunternehmen profitieren aktuell von höheren Preisen, die sie mit ihren Produkten erzielen, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Kriegs zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten leidet. Der belastet vor allem die Lieferungen von Öl und Erdgas als Rohstoffe der Branche nach Asien. Die Jahresziele für Umsatz und operativen Gewinn bestätigte Wacker Chemie. Die Nettoverschuldung soll indes niedriger ausfallen als bisher gedacht, auch wegen der Einnahmen aus dem Verkauf von Aktien der Beteiligung Siltronic .