Aussenminister Johann Wadephul hat sich grundsätzlich optimistisch zu einem baldigen Abschluss des EU-Beitrittsverfahrens von Montenegro geäussert. 20 Jahre nach seiner Unabhängigkeit klopfe das Land an die Tür der Europäischen Union, sagte der CDU-Politiker bei Beratungen mit Kolleginnen und Kollegen im sogenannten «Berlin Prozess» im Zusammenhang mit der geplanten EU-Erweiterung auf dem westlichen Balkan. «Glauben Sie mir: Dieses Klopfen ist in Brüssel und in allen europäischen Hauptstädten zu hören.»