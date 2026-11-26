Der Auftragseingang des Waffenherstellers erhöhte sich von Januar bis September im laufenden Jahr auf 767,3 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 460,9 Millionen Euro. Grösster Kunde der Oberndorfer Waffenschmiede ist die Bundeswehr, die mehr als 250.000 Sturmgewehre und andere Waffen bestellt hat. Zu den Kunden gehören auch Lettland und Norwegen - also Nachbarstaaten Russlands, die als Folge der russischen Krim-Annexion 2014 und dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 mehr Geld in ihre Armee investieren als zuvor. Zu den Konkurrenten gehören Beretta aus Italien, der zur tschechischen CZ-Gruppe gehörende US-Waffenhersteller Colt, Haenel aus Thüringen und Sig Sauer (USA)./ols/DP/stw