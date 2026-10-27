Der Generalstab in Kiew betonte, dass die vorübergehende Feuerpause ausschliesslich für die humanitäre Operation gelte. «Wir rufen alle dazu auf, in diesem Zeitraum besonders umsichtig mit den Informationen umzugehen, die Sie erhalten und weitergeben», teilte die Generalität auf Telegram mit. «Vertrauen Sie keinen unbestätigten Meldungen, und verbreiten Sie keine Gerüchte über Routen, Zeiten und Orte, an denen sich Menschen und humanitäre Konvois bewegen.»/cha/DP/zb