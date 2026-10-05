Linken-Fraktionschefin Eva von Angern sagt, Rausch sei seit zehn Jahren Mitglied des Landtags und habe nie zu den ruhigen AfD-Abgeordneten gehört. «Er hat mehrere Ordnungsrufe in den letzten Wahlperioden erhalten und das immer, weil er sich mit der Vize-Präsidentin Frau Keding massiv persönlich angelegt hat, auch lautstark angelegt hat. Und er hat sich auch nicht damit hervorgetan, dass er Rednerinnen und Rednern tatsächlich wertschätzend gegenübergetreten ist.» Sie habe «grundsätzlich Zweifel, ob er in der Lage ist, beziehungsweise auch willens ist, dieses Amt auszuführen», so von Angern über Rausch.