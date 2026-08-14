ON-SEA (awp international) - Der britische Rechtspopulist Nigel Farage hat sich bereits vor der Verkündung des Ergebnisses zum Sieger der Nachwahl im Wahlkreis Clacton erklärt. Der offiziellen Veranstaltung zur Verkündung des Ergebnisses der Wahl für einen Sitz im britischen Parlament wolle er aber aus Sicherheitsgründen fernbleiben, sagte Farage bei einem Parteievent in Clacton vor seinen Anhängern.