Sambias Wahlkommission hat aufgrund von Gewalt gegen ihre Mitarbeiter die Auszählung und Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidenten- und Parlamentswahl ausgesetzt. «Die Gewalt richtet sich gegen das Personal in den Wahllokalen und hat in einigen Fällen zum Diebstahl gekennzeichneter Stimmzettel aus den Wahlurnen geführt», teilte die Kommission mit. Die Aussetzung werde innerhalb von 24 Stunden überprüft und die Sicherheitslage evaluiert, hiess es.